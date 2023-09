Bruselj z zbiranjem podatkov do morebitne spremembe statusa zaščite volka v EU

Bruselj, 4. septembra - Vnovična naselitev volkov na nekatera območja EU, kjer so že živeli, prinaša vse več konfliktov z lokalnimi kmetijskimi in lovskimi skupnostmi, ugotavljajo na Evropski komisiji. Bruselj zato poziva zainteresirano javnost, naj do 22. septembra posreduje podatke o številu volkov in njihovem vplivu, da se po potrebi spremeni status zaščite volka v EU.