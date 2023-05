Ministrstvo za naravne vire: Vzroke za pogin drobnice bo pokazala genska analiza

Ljubljana, 15. maja - V zvezi z nedeljskim napadom na drobnico na kmetiji v okolici Bleda je predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije po terenskem ogledu pašnika in poginulih živali odredil gensko analizo, ki bo pokazala, zakaj je drobnica poginila, so za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire. Ob tem so dodali, da poziva za interventni odstrel niso prejeli.