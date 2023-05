Volkovi in šakali v Posočju v desetih dneh pokončali ducat ovc

Kobarid, 25. maja - V Posočju so v manj kot desetih dneh zabeležili štiri napade zveri na drobnico, tri na planini Starijski vrh nad Kobaridom in enega v neposredni bližini vasi Sedlo v Breginjskem kotu. Za tri je odgovoren volk, za enega najverjetneje šakal, skupno so našli 11 ubitih ovc in eno jagnje. Rejci opozarjajo, da zaradi pokolov izgubijo tretjino čred.