Zbrani na protestu v Gorjah zahtevali ukrepanje proti volkovom

Gorje, 15. maja - Kmetje in domačini iz Občine Gorje in okolice so na današnjem protestu v Zgornjih Gorjah pozvali pristojne, da nemudoma ukrepajo proti volkovom in tako zagotovijo varnost živine ter lokalnega prebivalstva. Danes so kadavre v nedeljo poginulih ovc pripeljali pred prostore gorjanske občine, naslednjič jih bodo pred parlament, obljubljajo kmetje.