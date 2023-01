V pripravi novi strateški dokumenti upravljanja z medvedom in volkom

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 10. januarja - Da bi bilo upravljanje s populacijama rjavega medveda in volka v Sloveniji strokovno ustrezno in čim širše sprejemljivo, država pripravlja oz. prenavlja strateške dokumente. Strategija in akcijski načrt za medveda bosta predvidoma sprejeta letos, za volka predvidoma v letu 2024. Lani je bilo iz narave odvzetih 206 medvedov, 78 več kot leta 2021.