V občini Solčava poklanih več deset glav drobnice, rejci pozivajo k ukrepanju

Solčava, 4. julija - Na planinskem pašniku Olševa v občini Solčava je bilo konec minulega tedna poklanih več deset glav drobnice, so sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Na podlagi sledov ugriza sklepajo, da je ovce pobijal volk. Rejci drobnice in KGZS, pa tudi občine opozarjajo na nastalo škodo in pristojna ministrstva pozivajo k ukrepanju.