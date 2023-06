Na ministrstvu za naravne vire srečanje prenovljene strokovne posvetovalne skupine za upravljanje velikih zveri

Ljubljana, 23. junija - Na ministrstvu za naravne vire in prostor je potekalo prvo srečanje prenovljene strokovne posvetovalne skupine za upravljanje velikih zveri. Ti so med drugim obravnavali pogoje za odvzem volka iz narave z odstrelom, posvetili pa so se tudi predpisanim primernim načinom varovanja premoženja po napadu zveri, so sporočili z ministrstva.