Letos doslej izdana dovoljenja za odstrel šestih volkov in 11 križancev

Ljubljana, 19. julija - Ministrstvo za naravne vire in prostor je letos doslej izdalo štiri dovoljenja za odstrel skupno šestih volkov in 11 križancev z lovišč na območjih Gorenjske, Notranjske in širšega območja okoli Zgornje Savinjske doline. Skupno je bilo letos doslej iz narave na različne načine odvzetih sedem volkov in križancev ter 199 medvedov.