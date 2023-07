KGZS ob bližnjem srečanju rejca z zverjo znova s pozivom k odstrelu

Ljubljana/Cerknica, 14. julija - V sredo ta teden je po navedbah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) nad Begunjami pri Cerknici prišlo do bližnjega srečanja rejca drobnice in volka oz. šakala. Do dogodka naj bi prišlo, ko je rejec štel poginule živali zaradi napada zveri. Na zbornici ob tem državo znova pozivajo k odstrelu volka in k preventivnemu ukrepanju.