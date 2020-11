Barbič za STA: Gradnja HE Mokrice bi lahko stekla prihodnje leto

pogovarjala se je Urška Kristan Kastner

Brežice, 6. novembra - Direktor HESS Bogdan Barbič do konca leta upa na zaključek postopka prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za HE Mokrice, pridobitev gradbenega dovoljenja pa pričakuje spomladi prihodnje leto. Če pri procesu ne bo prišlo do upravnega spora, bo gradnja zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn stekla takoj po tem.