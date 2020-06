Vizjak: Zavzemanje za HE Mokrice je moja obveznost

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za okolje in prostor je pogodbeni partner in sofinancer projekta HE Mokrice, saj je v okviru projekta predvidena tudi izgradnja protipoplavne zaščite. Zavzemanje ministra Andreja Vizjaka za čimprejšnjo izvedbo projekta je njegova pogodbena obveznost, so v odzivu na prijavo Vizjaka KPK danes zapisali na ministrstvu.