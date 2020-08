Društvo za preučevanje rib: Nov postopek za HE Mokrice neutemeljen

Ljubljana, 19. avgusta - Potem ko je ministrstvo za okolje in prostor julija začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za projekt hidroelektrarne (HE) Mokrice, je Društvo za preučevanje rib Slovenije v torek vložilo mnenje in pripombe na postopek. V društvu menijo, da je gradivo neustrezno, prevlada druge javne koristi pa neutemeljena.