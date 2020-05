Vizjak: Zakon za zagon investicij ne posega v zakone s področja varstva okolja

Ljubljana, 21. maja - Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij, katerega besedilo je v sredo določila vlada, ne posega v zakone s področja varstva okolja, je danes zagotovil minister za okolje Andrej Vizjak. Med pomembne investicije med drugim sodijo pomembne prometnice in železniške proge, pa tudi HE Mokrice in HE na srednji Savi.