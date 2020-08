Za HE Mokrice postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave

Ljubljana, 14. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je 5. julija začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za projekt hidroelektrarne (HE) Mokrice. Gre za prvi tovrstni primer v Sloveniji. Vlada bo odločitev sprejela v 60 dneh od popolnega gradiva, kot to določa zakon o ohranjanju narave, so povedali na okoljskem ministrstvu.