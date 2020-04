Vizjak dovoljenje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice pričakuje še letos

Brežice, 24. aprila - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem obiskal hidroelektrarno Brežice, je tam povedal, da okoljevarstveno in nato še gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice pričakuje še letos. Opozoril je tudi na pomembnost te naložbe in zagotovil, da bodo storili vse, da se čim prej nadaljuje.