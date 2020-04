DZ s široko podporo izglasoval pospešitev gradnje HE Mokrice

Ljubljana, 29. aprila - DZ je v okviru današnje izredne seje z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, ki jo je pripravilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS, SD in NSi. Novela predvideva pospešitev projekta gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice.