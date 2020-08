Po 15 letih pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za energetsko izkoriščanje srednje Save

piše Janja Zalar

Ljubljana, 25. avgusta - Desetletje in pol po tem, ko je Holding Slovenske elektrarne (HSE) prejel koncesijo za energetsko izkoriščanje srednje Save, bo po napovedih sklenjena tudi koncesijska pogodba. HSE načrtuje do 12 hidroelektrarn od Ježice do Suhadola, ki se jih zaradi širšega urejanja prostora nadejajo tudi domačini, proti pa so okoljevarstveniki.