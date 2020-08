Litostroj Power bo opremil hidroelektrarno Mokrice

Ljubljana, 31. avgusta - Ljubljanski proizvajalec vodnih turbin Litostroj Power je z družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) podpisal pogodbo za opremo načrtovane hidroelektrarne (HE) Mokrice v vrednosti nekaj manj kot 19 milijonov evrov. Kot so sporočili iz Litostroja Power, bodo pri opremljanju elektrarne posebno pozornost namenili zaščiti ekosistemov Save in Krke.