Slovenjgraška bolnišnica dodatno omejila obiske

Slovenj Gradec, 18. januarja - Zaradi porasta pojava gripe in drugih virusnih okužb dihal je Splošna bolnišnica Slovenj Gradec dodatno omejila obiske. Ti so prepovedani na internem oddelku in oddelku za zdravstveno nego. Na otroškem oddelku je obisk dovoljen zdravemu staršu ali skrbniku, na oddelku za paliativo pa je obisk bolnikov možen po predhodnem dogovoru z zdravnico.