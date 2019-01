V celjski bolnišnici omejili obiske na eno zdravo osebo

Ljubljana, 9. januarja - Zaradi povečanega pojava bolnikov z respiratornimi obolenji in gripo so od danes do preklica v Splošni bolnišnici Celje omejili obiske na eno zdravo osebo. Ob prihodu in ob odhodu si morajo obiskovalci razkužiti roke ter upoštevati navodila zdravstvenih delavcev, so sporočili iz bolnišnice.