Omejitve obiskov v bolnišnicah tudi v Izoli in Novi Gorici

Izola/Nova Gorica, 9. januarja - V več bolnišnicah so zaradi širjenja respiratornih obolenj v zadnjih dneh omejili obiske. V enotah intenzivne terapije v izolski bolnici so obiski prepovedani. Dodatno pa so obiske omejili na ostalih oddelkih v Izoli in Novi Gorici. Bolnišnice obiskovalce prosijo, naj poskrbijo za ustrezno razkuževanje rok.