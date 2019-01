Omejitev obiskov tudi na Onkološkem inštitutu

Ljubljana, 17. januarja - Zaradi naraščanja okužb dihal in števila obolelih za gripo so obiske omejili tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Na navadnem oddelku je obisk omejen na enega zdravega obiskovalca na 30 minut, na oddelku za intenzivno terapijo pa na 15 minut. Obiskovalcem priporočajo obisk le, če so popolnoma zdravi in brez znakov akutne okužbe dihal.