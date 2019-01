V kranjski porodnišnici in novomeški bolnišnici omejili obiske

Kranj, 10. januarja - V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so zaradi širjenja akutnih prehladnih obolenj obiske do preklica omejili na eno zdravo odraslo osebo na dan. Obiski so vsak dan od 15. do 17.ure, so danes sporočili iz porodnišnice. Obvestilo o omejitvi obiskov na nekaterih oddelkih pa je danes prišlo tudi iz Splošne bolnišnice Novo mesto.