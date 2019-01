V mariborski in celjski bolnišnici omejili obiske na eno zdravo osebo

Ljubljana, 9. januarja - Zaradi povečanega pojava bolnikov z respiratornimi obolenji in gripo so od danes do preklica v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor in Splošni bolnišnici Celje omejili obiske na eno zdravo osebo. Ob prihodu in ob odhodu si morajo obiskovalci razkužiti roke ter upoštevati navodila zdravstvenih delavcev, so sporočili iz obeh bolnišnic.