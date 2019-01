Na NIJZ obolelim za gripo in drugimi okužbami dihal svetujejo omejitev stikov

Ljubljana, 10. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v prihodnjih tednih pričakujejo vrh sezone gripe in s tem porast števila obolelih za gripo in drugimi okužbami dihal. Zato je pomembno, da predvsem tisti, ki so zboleli, skušajo omejiti stike, so danes sporočili z inštituta. Pomembno je, da oboleli nikakor ne obiskujejo tistih, ki so posebej krhki.