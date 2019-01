Tudi Klinika Golnik zaprta za obiske, dodatno omejili obiske v slovenjgraški bolnišnici

Golnik, 9. januarja - Zaradi povečanega števila respiratornih okužb je Klinika Golnik do preklica zaprta za obiske. Vstop v kliniko za ambulantne preglede je možen le preko glavnega vhoda, so danes sporočili s klinike. V slovenjgraški bolnišnici pa so od danes prepovedani obiski na oddelku za interno medicino, na ostalih oddelkih pa omejeni na eno zdravo odraslo osebo.