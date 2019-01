Slovenjgraška bolnišnica prepovedala obiske na oddelkih za interno medicino in pediatrijo

Slovenj Gradec, 16. januarja - Slovenjgraška bolnišnica je zaradi pojava gripe in drugih virusnih okužb dihal prepovedala obiske na oddelku za interno medicino in oddelku za pediatrijo, kjer je prisotnost dovoljena le zdravemu staršu ali skrbniku. Na ostalih oddelkih so obiski še naprej omejeni na eno zdravo odraslo osebo pri bolniku naenkrat, in sicer v času obiskov.

Kot so sporočili iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, omejitev velja do preklica. Vse obiskovalce pa prosijo, da dosledno upoštevajo navodila zdravstvenega osebja.

Zaradi širjenja akutnih prehladnih obolenj in gripe so se sicer za omejitev obiskov odločili tudi v drugih bolnišnicah in porodnišnicah po državi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so pred dnevi opozorili, naj tisti, ki so zboleli, skušajo omejiti stike in nikakor ne obiskujejo tistih, ki so posebej krhki. V to skupino pa sodijo tudi bolniki v bolnišnicah.