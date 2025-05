Še zadnji dve ukrajinski siroti odhajata iz Slavine

Postojna, 14. maja - Od 20 ukrajinskih sirot iz pokrajine Lugansk, ki so jih leta 2022 nastanili v Slavini pri Postojni, tam trenutno ostajata le še dve. Ker so otroci v domovini dobili posvojitelje, so jih postopno vračali tja. Do konca meseca naj bi tako vsi zapustili zatočišče v Slavini, je danes za STA povedala koordinatorka projekta Cvetka Kernel.