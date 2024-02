Usoda v Sloveniji nastanjenih 15 ukrajinskih otrok nejasna, a najverjetneje se bodo morali vrniti

Ljubljana/Postojna, 21. februarja - Usoda 15 ukrajinskih otrok sirot, ki so maja 2022 iz Luganske sirotišnice prišli v Slovenijo in so nastanjeni v Slavini pri Postojni, ostaja nejasna. Ukrajinske oblasti želijo, da se otroci vrnejo, medtem ko mnogi pri nas menijo, da bi bilo bolje, da ostanejo vsaj dokler ne bodo posvojeni. Za zdaj se zdi bolj verjeten njihov odhod.