V Slavini pri Postojni še 12 ukrajinskih sirot

Postojna, 28. avgusta - Čeprav je na začetku leta kazalo, da bodo ukrajinske oblasti sirote, ki so v Slavini pri Postojni nastanjene že od maja 2022, vrnile v Ukrajino, se to zaenkrat še ne bo zgodilo. V Slavini jih je trenutno 12, danes pa je vlada potrdila sklep, s katerim so projekt podaljšali še za pol leta, in sicer do 4. marca 2025, so sporočili po seji.