Vlada podaljšala nastanitev ukrajinskih sirot in beguncev v Postojni

Ljubljana, 27. februarja - Vlada je na današnji seji odločila, da v nastanitvenem centru v Postojni podaljša nastanitev prosilcev za začasno zaščito in oseb z začasno zaščito iz Ukrajine, ki so iz svoje domovine pobegnile zaradi vojne. Podaljšala je tudi nastanitve ukrajinskih sirot iz luganske regionalne sirotišnice, so z vlade sporočili po seji.