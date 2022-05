Ukrajinske sirote prispele v Slavino pri Postojni

Postojna, 3. maja - V Slavino pri Postojni je skupaj s spremljevalci srečno prispelo 20 sirot, večinoma starih med enim ter tremi leti in pol. Kot je za STA povedal poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, so bili neprekinjeno na poti 24 ur, nad toplim sprejemom ob prihodu in namestitvijo pa so bili prijetno presenečeni.