Na pot v Slovenijo krenil konvoj 20 ukrajinskih sirot

Postojna, 2. maja - Konvoj z 20 sirotami iz Ukrajine in njihovim spremstvom je danes krenil na pot proti Sloveniji, kjer jih bodo namestili v vas Slavina pri Postojni, je potrdil poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. Prevoz otrok po njegovih besedah poteka po načrtih, uspešno so prečkali mejni prehod Chop in vstopili na Madžarsko.