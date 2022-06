Usoda sirot iz Ukrajine se je močno dotaknila Slovencev

Postojna, 16. junija - Usoda begunskih sirot iz Ukrajine, ki so nastanjene v Slavini pri Postojni, se je dotaknila prebivalcev Slovenije, zato so jim namenili že marsikatero pomoč. Donacije so različne, prav vseh pa so neizmerno veseli, je za STA povedala direktorica dijaškega doma Postojna, ki vodi projekt sirotišnice, Cvetka Kernel.