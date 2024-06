Ukrajinske sirote iz Slavine pri Postojni ostajajo v Sloveniji

Postojna, 19. junija - Ukrajinske sirote, ki so že od maja 2022 nastanjeni v Slavini pri Postojni, se v tem mesecu ne bodo vrnile v Ukrajino, kot je bilo predvideno ob začetku tega leta. Več o tem, kdaj naj bi se to zgodilo, v uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov še ne vedo.