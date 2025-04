SDS zaradi prekinitve predvajanja video posnetkov zahteva opravičilo predsednice DZ

Ljubljana, 24. aprila - Poslanci SDS zahtevajo opravičilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ker jim ob sredini predstavitvi interpelacije vlade na seji DZ ni dovolila predvajanja video posnetkov oz. je te prekinila. Predsednici vnovič očitajo dvojna merila, kršenje poslovnika in ustavne pravice do svobode govora. Opravičilo pričakujejo do petkovega zaključka seje.