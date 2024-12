Opozicija predsednici DZ očita zmanjševanje moči in ugleda parlamenta

Ljubljana, 17. decembra - Predstavniki opozicijskih SDS in NSi so kritični do dela predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, zato bodo glasovali za njeno razrešitev. Predsednici DZ očitajo kršitve poslovnika DZ, ustave in zakonodaje, pa tudi da z zasledovanjem ozkih političnih interesov predsednika vlade in vladajoče stranke zmanjšuje moč in ugled parlamenta.