Opozicija nad predsednico DZ s številnimi očitki o kršitvah, koalicija opoziciji očitala spodkopavanje dela parlamenta

Ljubljana, 17. decembra - Poslanci so končali več ur trajajočo razpravo o predlogu za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Iz opozicije so na predsednico DZ leteli predvsem očitki o zavestni kršitvi poslovnika DZ, kršitvah zakonov in ustave, koalicija pa je opoziciji očitala, da s stalnimi interpelacijami ovira delo parlamenta in spodkopava zaupanje v vlado.