Klakočar Zupančič: Resnično moram biti hud trn v peti nekaterim

Ljubljana, 17. decembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob predlogu za njeno razrešitev dejala, da mora biti resnično hud trn v peti "tistim, ki so se v svoji dolgoletni politični praksi navadili na to, da lahko državo in pravo prikrojijo svojim lastnim interesom". Znova je pojasnila nekatere svoje odločitve, poslance pa pozvala, naj glasujejo po svoji vesti.