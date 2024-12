Poskusi razrešitev predsednikov DZ doslej neuspešni

Ljubljana, 17. decembra - Poslanci so danes zavrnili predlog za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Aktualna predsednica pa ni edina, ki se je soočila z glasovanjem o njeni usodi na čelu DZ. Tak predlog je doletel šest njenih predhodnikov, Igorja Zorčiča, Milana Brgleza in Pavla Gantarja po dvakrat. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni.