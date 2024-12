Klakočar Zupančič ostaja predsednica DZ

Ljubljana, 17. decembra - DZ je s 33 glasovi za, 50 glasovi proti in eno neveljavno glasovnico na tajnem glasovanju zavrnil predlog za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Zahtevo za njeno razrešitev so vložili v SDS in NSi, očitali pa so ji kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimerno vedenje. Klakočar Zupančič je vse očitke zavrnila.