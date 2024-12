SDS: Teater absurda se nadaljuje

Ljubljana, 17. decembra - Očitno bo državni zbor pod to predsednico DZ še naprej teater absurda, nadaljevalo se bo kršenje ustave, poslovnika DZ in sprejetih zakonov, je po odločitvi, da Urška Klakočar Zupančič ostaja predsednica DZ, poudarila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Po njenem mnenju si državljani takšne države in takšne predsednice DZ ne zaslužijo.