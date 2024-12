Koalicija stopila v bran Klakočar Zupančič

Ljubljana, 17. decembra - Predstavniki koalicijskih strank Svobode, SD in Levice so ob obravnavi predloga opozicije za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič stopili v bran predsednici. V Svobodi in Levici so to potezo SDS označili za norčijo in cirkus, v SD pa so izpostavili, da za porast nestrpnosti v družbi lahko okrivimo obračune med izvoljenimi funkcionarji.