Lani uspešno presadili 146 organov in tkiv

Ljubljana, 2. aprila - Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant je v lanskem letu zabeležil 42 darovalcev, ki so po smrti skupno darovali 146 organov in tkiv. Rezultat je nekoliko slabši od pričakovanih, je poudaril direktor zavoda Andrej Gadžijev. Po njegovih besedah je lani izstopala predvsem visoka stopnja soglasja svojcev za darovanje.