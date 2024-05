Slovenija transplant: Povezovanje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja z darovanjem organom nedostojno in zavajajoče

Ljubljana, 23. maja - Ob bližajočem se posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Slovenija transplant opozarjajo na neprimernost povezovanja te teme z darovanjem organov in namigovanja na zlorabe. Poudarjajo, da so takšne izjave nedostojne in zavajajoče ter pozivajo, naj se tema darovanja organov po smrti ne zlorablja v politične namene.