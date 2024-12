V UKC Ljubljana v 35 letih opravili 2600 presaditev krvotvornih matičnih celic

Ljubljana, 18. decembra - Na kliničnem oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana letos zaznamujejo 35 let od prve presaditve krvotvornih matičnih celic. Zdaj letno opravijo okoli 140 posegov, od začetka pa so jih doslej skupno opravili več kot 2600, so danes pojasnili na novinarski konferenci UKC Ljubljana.