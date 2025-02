Razstava društva Transplant kot zahvala darovalcem in strokovnjakom

Ljubljana, 5. februarja - Slovensko društvo Transplant bo popoldne v steklenem atriju ljubljanske mestne hiše odprlo razstavo Krog hvaležnosti in sodelovanja. Razstava je del kampanje, ki izraža hvaležnost darovalcem organov in več kot 100 strokovnjakom z različnih področij, ki omogočajo uspešno zdravljenje s transplantacijami v Sloveniji, so zapisali v vabilu.