Zavod Slovenija Transplant izdal knjižico o darovanju in transplantaciji organov in tkiv v Sloveniji

Ljubljana, 10. junija - Zavod za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant je v elektronski obliki izdal knjižico Darovanje in transplantacije organov in tkiv v Sloveniji 2023 s ključnimi statističnimi podatki o donorski in transplantacijski dejavnosti. Knjižica bo v kratkem objavljena tudi na spletni strani in družbenih omrežjih zavoda, so sporočili iz zavoda.