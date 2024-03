Darovalci lani darovali 186 organov

Ljubljana, 31. marca - Na področju darovanja organov je bilo leto 2023 zelo uspešno in v marsičem prelomno, ocenjujejo na zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. Med drugim so lani prvič presegli 30 aktivnih darovalcev na milijon prebivalcev, darovalci pa so darovali 186 organov. Na presaditev je lani sicer čakalo 183 bolnikov.