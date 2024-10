Slovenija-transplant in klinični center ponovno pozivata k darovanju organov in tkiv

Ljubljana, 18. oktobra - V Zavodu RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant in Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ob evropskem dnevu darovanja organov in tkiv, ki ga zaznamujemo danes, izpostavljajo pomen darovanja. Na današnji novinarski konferenci so ljudi ponovno pozvali, da se o darovanju opredelijo v nacionalnem registru.